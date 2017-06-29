بداح العنزي

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كشفـت مصـادر مطلعـة لـ «الأنباء» ان هناك تعديلات على المقترح المقدم من الجهاز التنفيذي في البلدية بشأن التوزيع الجديد لدوائر المجلس البلدي العشر بعد اضافة مناطق جديدة للجداول الانتخابية.

واشار المصدر الى ان التعديلات التي تمت على المقترح تضمنت نقل بعض المناطق من دوائر الى اخرى يراعى فيه العدالة بين الدوائر حسب اعداد الناخبين.

وبين المصدر انه فور اقرار هذه التعديلات من قبل الحكومة فإنه يتوقع ان تجرى انتخابات المجلس البلدي خلال شهر سبتمبر المقبل، خصوصا ان المجلس البلدي تنتهي اعماله 20 اكتوبر المقبل، حيث اشارت المادة 6 من قانون البلدي 33/2016 الى أن مدة المجلس اربع سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له، وتجري الدعوة الى الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة.

تجدر الاشارة الى انه فور الاعلان عن التوزيع الجديد للدوائر كانت هناك ردود افعال من قبل بعض اعضاء المجلس البلدي، حيث اعتبروا هذه التوزيعة غير عادلة وتساهم في خلق ازمة وان الامر يتطلب اعادة النظر خصوصا الاخذ بعين الاعتبار عند اضافة المناطق الجديدة ان تدرج مع المناطق القريبة منها على عكس ما اعلن عنه من خلال المقترح الجديد.