بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة عن التقرير الإحصائي الشهري لإدارة السلامة التابعة لفرع بلدية حولي، حيث قامت بإنجاز 794 معاملة. وفي هذا الصدد، بين مدير إدارة السلامة م.بدر العتيبي أن إجمالي عدد المعاملات التي تم إنجازها خلال شهر مايو الماضي 794 معاملة برسوم 3914 دينارا واشتملت على استخراج 142رخصة تنوعت ما بين رخصة سلامة ورخصة قطوعات الطرق ورخصة تشوين للسكن الحكومي والاستثماري والخاص إلى جانب استخراج 110 شهادات نظافة الموقع، موضحا أن الإدارة قامت بكتابة 101 تقرير تنوع ما بين التقارير الخاصة بالحوادث والتقارير الميدانية وكشف المراقب على العقار، لافتا عن تسلم 214 كفالة مصرفية تنوعت ما بين كفالات مصرفة الخاص للسكن الخاص وأخرى للسكن الاستثماري، مشيرا عن عدد الكفالات التي تم الإفراج عنها قد بلغ عددها 118 كفالة. ولفت إلى أن التعهدات التي تم تحريرها قد بلغت 7 تعهدات وإنهاء 3 كتب خاصة بأملاك الدولة إلى جانب استخراج 99 أمر عمل.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى أو استفسار عن العمل البلدي بعدم التردد بتواصل مع حساب البلدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun الذي يعمل على مدار اليوم.