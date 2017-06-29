بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل إدارة التراخيص الهندسية بالعاصمة في إصدار تراخيص مثل تراخيص البناء الحديث، تراخيص الترميم، والتعديل والإضافة والمظلات وتحصيل الرسوم، حيث تم تحصيل رسوم بلغ إجماليها 1769 دينارا، وذلك لإصدار 219 ترخيصا خلال شهر مايو الماضي.

وأوضح مدير إدارة التراخيص الهندسية م.نزار العواد أن الإدارة قامت بإصدار كل التراخيص الخاصة بالبناء بالسكن الخاص والاستثماري، الى جانب اصدار كل التراخيص الخاصة بالتعديلات والإضافة والترميم والهدم ودراسة كل المخططات الإنشائية للإعلانات، بالإضافة إلى متابعة أعمال تعهدات الإشراف الخاصة بالمكاتب الهندسية ومدد انتهائها، لافتا إلى أنه تم إصدار 219 ترخيصا برسوم بلغ اجماليها 1769 دينارا. وأضاف العواد انه قد تم إصدار 43 ترخيص بناء جديد و3 تراخيص ترميم، و119 ترخيص تعديل وإضافة و22 ترخيص زراعة. وأشار الى انه تم إصدار 25 ترخيص هدم و7 تراخيص مظلات، مشيرا إلى أن اجمالي عدد الكتب التي تم الرد فيها على وزارة التجارة 753 كتابا، فيما بلغ اجمالي الكتب الصادرة من الادارة 71 كتابا.