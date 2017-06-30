بداح العنزي

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أعلنت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بالفروانية بوضع إنذارات تعديات على املاك الدولة على السكن الخاص بجميع مناطق المحافظة.

من جانبه، أكد رئيس فريق الطوارئ بالفروانية خالد الردعان ان الحملة جاءت بعد رصد العديد من المخالفات للسكن الخاص بمناطق المحافظة، مؤكدا على أن المفتشين قاموا بوضع 58 إنذارا على المنازل، وكانت أبرز التعديات عبارة عن أسوار من الحديد وديوانيات وغرف خدم وبوابات حديدية.

وشدد الردعان على أصحاب العقارات بإزالة تعدياتهم من أنفسهم قبل انتهاء المدة القانونية، مناشدا الجميع الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية التي سنتها بهذا الخصوص.

بدورها، دعت إدارة العلاقات العامة أصحاب العقارات الذين يقومون بالتعدي على أملاك الدولة قبل حصولهم على ترخيص من البلدية الى ضرورة تقديم كل المستندات اللازمة لاستخراج التراخيص حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية، مشيرة إلى أن كل الازالات التي ستقوم بها البلدية ستكون نفقتها على مالك العقار.