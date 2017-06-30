بداح العنزي
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تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل برئاسة فهد الصانع مشروع المخطط الهيكلي للمنطقة القريبة من المنطقة الاقليمية الخامسة.
ويتضمن جدول الأعمال التالي:
طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نقل وتوسعة موقع حيازة بمنطقة الصليبية الزراعية، وطلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية توسعة حيازة زراعية بمنطقة الصليبية الزراعية، وطلب وزارة الاشغال العامة تحويل عقد من تخصيص خلاطة مركزية مؤقتة بمنطقة الصليبية مشروع تجميع مقاولي مشاريع الدولة لشركة مشرف للتجارة العامة للمقاولات من العقد رقم «هـ ص 80» الى العقد رقم «هـ ط 222» والاقتراح المقدم من العضو فهد الصانع بشأن اضافة انشطة جديدة لجدول الانشطة التجارية التي يمنح لها تراخيص صحية من قبل البلدية والمناطق الاقليمية ضمن المخطط الهيكلي للدولة.