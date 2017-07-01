كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال مايو الماضي حيث اسفرت حملاتها عن مخالفة 41 محلا وإصدار 1339 شهادة.

وقال مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ضيدان العدواني ان الإدارة قامة برفع وإزالة 1465 إعلانا من الشوارع والميادين إلى جانب الكشف على 350 محلا وتحرير 75 مخالفة، وتم اتلاف 179 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و3 محلات تم إغلاقها اداريا، فيما بلغ عدد العينات التي تم إرسالها لمختبرات وزارة الصحة 700 عينة، و700 عينة وردت نتائجها للمراقبة، فيما بلغ إجمالي الشهادات التي تم تصديرها 1339 شهادة، و41 طلب نتيجة فحص مختبر، بالإضافة الى مخالفة 41 محلا، إلى جانب 9 محلات حررت لها مخالفة اشتراطات صحية، و7 مخالفات تم بها الصلح، و3 رسوم مندوب شركة ومؤسسة، و1 طلب إتلاف، وتصريحين اعادة التعبئة، فيما بلغت إيرادات الإدارة لشهر مايو 13845 دينارا.