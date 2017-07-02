أوضحت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام مراقبة اشغالات الطرق التابعة لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة تفقدية على الشوارع الرئيسية والداخلية بالمحافظة وذلك بهدف الحد من ظاهرة الباعة المتجولين خلال الفترة ما بعد عيد الفطر المبارك.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي طلال العقاب أن الجولة أسفرت عن تحرير عدد 5 مخالفات باعة متجولين وحجز عدد 5 سيارات وارسالها الى حجز البلدية ووضع عدد 3 ملصقات على السيارات المهملة على قارعة الطريق بالإضافة إلى مصادرة 125 كيلو من المواد الغذائية.

وأضاف العقاب أن الجولة جاءت على رصد مسبق من قبل المفتشين للباعة المتجولين التي على إثرها تم التحرك فورا ومصادرة الكميات المعروضة للبيع بصورة مخالفة، مشيرا إلى ان الحملات مستمرة للحين القضاء على تلك الظاهرة.

كما دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين في حال وجود اي استفسار او شكوى يمكنهم الاتصال على الخط المباشر (1844448) او التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.