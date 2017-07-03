إعداد: بداح العنزي

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استغرب عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الفنية فهد الصانع من عدم سيطرة بلدية محافظة العاصمة على احد المخازن المخصصة لحفظ الأغذية الفاسدة في براداتها، مؤكدا ان اغلب ضبطيات بلدية العاصمة منذ اكثر من 5 سنوات من المواد الفاسدة وغير المخصصة للاستهلاك الآدمي موجودة في مخزن معين في منطقة الري.

وقال الصانع في تصريح صحافي ان مثل هذا المخزن من المفترض ان يتم اغلاقه نهائيا من قبل الجهات ذات الاختصاص لعدم تأكده وتدقيقه على الاغذية التي يحفظها في مبرداته المستأجرة دون التأكد من صلاحياتها، وكذلك التمويه على البلدية بحفظ بضاعة اغذية فاسدة والسعي لتصريفها على بعض المطاعم.

وبين ان صحة وسلامة المستهلكين من مواطنين ومقيمين خط احمر لا يمكن التهاون فيها، خصوصا ان مثل هذه الاغذية قد تتسبب في علل لصحة الانسان والتسمم احيانا كثيرة، مطالبا بوضع مفصلي لهذا الامر واستخراج كل الاجراءات والاذونات لغلق هذا المخزن.

واكد الصانع ان اغلب الصور الفوتوغرافية والفيديوهات التي تبعثها ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت للصحف والمواقع الاخبارية تؤكد ان هذا المخزن غالبا ما تتم مداهمته وضبط اطنان من الاغذية الفاسدة في كل مرة يتم التفتيش عليه.