إعداد: بداح العنزي

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وافقت البلدية على ربط الموقع المخصص لإقامة مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها مع طريق الصليبية كبد.

وقال مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي في كتابه: الطريق المقترح لربط مشروع معالجة النفايات والاستفادة منها مع طريق الصليبية كبد يمر ضمن ارض املاك دولة وهو بطول (2) كم تقريبا.

وتقدمت ادارة شؤون البيئة في البلدية بطلب استحداث طريق لربط الموقع المخصص لإقامة مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها مع طريق الصليبية كبد في منطقة كبد.

تمت مخاطبة ادارة المخطط الهيكلي لابداء الرأي وافادت بالموافقة واقتراح الطريق الموضح على المخطط المرفق وهو بعرض (36) متر، وطوله (2) كم تقريبا.

تم عرض الموضوع على اللجنة الفرعية للموافقة والخدمات العامة باجتماعها رقم (36/2016) بتاريخ 15/11/2016، وجاءت جميع الردود بالموافقة والموافقة المشروطة.

لذلك لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب ربط الموقع المخصص لإقامة مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها مع طريق الصليبية كبد بشارع طوله 2 كم تقريبا وعرضه 36 متر في منطقة كبد شريطة:

٭ الالتزام بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.

٭ تفويض ادارة التنظيم العمراني بتعديل مسار الطريق في حال تعارضه مع اية خدمات قائمة في الموقع.