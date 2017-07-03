إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن تواصل الحملات الميدانية التي تنفذها مراقبة النظافة العامة بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق برفع بلدية محافظة العاصمة والتي أسفرت عن رفع حمولة 48م3 من الاشجار و114م3 من السكراب الى جانب كنس وتنظيف الشوارع الداخلية والفرعية والرئيسية ومن قبل النوبة (ج) بمركز الصليبخات وغرناطة للنظافة، فيما قامت النوبة (أ) بمركز الروضة للنظافة برفع حمولة 16م3 من الأشجار و38م3 من السكراب الى جانب تنظيف وكنس الشوارع، فيما قام مركز السرة للنظافة برفع 3 سيارات مهملة وارسالها إلى موقع حجز البلدية، فيما قام مركز الدوحة للنظافة برفع 70 كيس قمامة من شاليهات الدوحة إلى جانب كنس وتنظيف منطقتي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات.