إعداد: بداح العنزي

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وافقت البلدية على تخصيص مسار صرف صحي بمنطقة شمال صبحان.

وقال مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي في كتابه: تقدمت وزارة الأشغال العامة بطلب تخصيص مسار لخط الصرف الصحي بعرض 2 متر وطول 145 مترا تقريبا، لمعسكر التحرير الكائن بمنطقة شمال صبحان، والاحداثيات والصورة الجوية المرفقة، وتم عرض الموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة.

لذلك لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسار مقترح لخط الصرف الصحي بعرض 2 متر، وطول 145 مترا تقريبا لمعسكر التحرير الكائن بمنطقة شمال صبحان شريطة:

٭ الالتزام بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات.

٭ تفويض الإدارة بزحزحة الموقع في حال وجود أي تعارض مع خدمات الوزارات العامة.