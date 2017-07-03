إعداد: بداح العنزي

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أقرت البلدية إضافة نشاط معارض سيارات بمنطقة الشويخ الحرفية.

وتضمن كتاب مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي التالي: تقدمت الهيئة العامة للصناعة بطلب اضافة نشاط معارض السيارات الى القطاع 2 من منطقة الشويخ الاولى تحت مسمى A1.04 حسب المخطط الهيكلي المعتمد بقرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ ر و/142/12/2015) المؤرخ في 22/6/2015.

لذلك لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة اضافة نشاط معارض السيارات للقطاع 2 بمنطقة الشويخ الاولى الخدمية الحرفية والتجارية تحت مسمى A1.04 الى الانشطة القائمة والمعتمدة من قبل المجلس البلدي بقراره رقم (م.ب/ ر و/142/12/2015) المؤرخ في 22/6/2015.