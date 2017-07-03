إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن مواصلة النوبة «ب» التابعة لقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة بتنفيذ الحملات الميدانية على المخازن بمنطقة الري للتأكد من مدى التزام أصحاب المخازن بلوائح البلدية، مشيرة إلى ان الحملات أسفرت عن مصادرة 2 طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وبها عفن ظاهري.



ومن جانبه، أكد رئيس قسم إزالة المخالفات بالعاصمة م. عبدالله جابر ان مفتشي النوبة «ب» قاموا بمصادرة وإتلاف طنين من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وبها عفن ظاهري من منتجات الأجبان، مؤكدا أن المفتشين قاموا بتحرير 49 مخالفة اشتملت على 29 مخالفة أغذية تمثلت في تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة و20 مخالفة اعلانات تمثلت في عدم تجديد الترخيص، وعدم وضع الترخيص في مكان بارز بالإضافة إلـى غلق المخزن إداريا.