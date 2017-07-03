إعداد: بداح العنزي

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رفضت البلدية نقل محطة تعبئة المياه العذبة بالجابرية الى موقع آخر، وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه: ورد الينا كتاب الأمين العام للمجلس البلدي المتضمن مزيدا من الدراسة حول الاقتراح المقدم من العضو السابق عبدالله الكندري بشأن نقل محطة تعبئة المياه العذبة بمنطقة الجابرية الى موقع آخر.

قد تمت دراسة المقترح المشار اليه كما هو موضح كالتالي:

٭ بموجب كتاب من الأمين العام للمجلس البلدي المتضمن الاقتراح بشأن نقل محطة تعبئة المياه العذبة القائمة بمنطقة الجابرية الى موقع آخر.

٭ تمت دراسة الاقتراح والتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء.

٭ تمت مخاطبة رئيس لجنة المتابعة والرد على اسئلة واقتراحات اعضاء المجلس البلدي بعدم الموافقة على الاقتراح وذلك لعدم وجود مواقع بديلة يمكن تخصيصها.

٭ ورد الينا كتاب من الأمين العام للمجلس البلدي لدراسة الاقتراح ورفع تقرير مفصل.

وتمت اعادة دراسة مدى امكانية تخصيص موقع بديل للمحطة المشار اليها بمنطقة الجابرية وتبين عدم وجود أي مواقع بديلة بالمنطقة.

لذلك نرى عدم الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو عبدالله الكندري بشأن نقل محطة تعبئة المياه العذبة بمنطقة الجابرية الى موقع آخر وذلك لعدم وجود أي مواقع بديلة يمكن تخصيصها للمحطة ضمن المنطقة المجاورة.