قدم نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري اقتراحا بإطلاق اسم المرحوم محمد براك الشمالي على احد شوارع الرميثية.

ونص اقتراح الجويسري على التالي: عرفانا منا بتكريم الرواد من أبناء بلدنا الحبيب الكويت لما قاموا به من خدمات جليلة للوطن ومنهم محمد براك الشمالي، رحمه الله، حيث انه كان إماما في منطقة الشامية في الثلاثينيات من القرن الماضي واستمر لمدة تجاوزت العقدين من الزمن على «مصلى» من حجر بالقرب من جمعية الشامية حتى عام 1954، وقد كان، رحمه الله، حافظا للقرآن الكريم وملما بالأمور الشرعية وقد تخرج في كتاتيب الكويت.



لذا، أقترح إطلاق اسم محمد براك الشمالي على احد الشوارع في منطقة الرميثية.