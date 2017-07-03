إعداد: بداح العنزي

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وافقت البلدية على استحداث جسر مشاة يربط بين موقع جمعية مشرف ومدرسة التربية النموذجية.

وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه: تقدمت وزارة الأشغال العامة بطلب لبلدية الكويت لاستحداث جسر مشاة يربط بين موقع جمعية شرق ومدرسة التربية النموذجية فوق الطريق الفاصل بين الموقعين (شارع رقم 151) بمنطقة الشرق قطعة رقم (8).

تمت دراسة الطلب وتبين وجود إمكانية لاستحداث جسر المشاة، بالإضافة إلى أهمية استحداث الجسر لخدمة أهالي المنطقة وخدمة طلبة المدرسة النموذجية للاحتياجات الخاصة ليتسنى لهم سهولة الوصول إلى الجمعية التعاونية والمسجد الملاصق للجمعية بأمان.

لذلك، لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة استحداث جسر مشاة فوق شارع رقم (151) بمنطقة الشرق قطعة (8) يربط بين موقع جمعية شرق وموقع مدرسة التربية النموذجية لخدمة المنطقة شريطة:

٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة.

٭ أن يتم إعداد التصاميم النهائية لجسر المشاة من قبل وزارة الأشغال العامة وأخذ موافقة وزارات الخدمات عليها قبل التنفيذ.