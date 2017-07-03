إعداد: بداح العنزي

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أقرت البلدية استحداث دوارين بمنطقتي 6 و7 بمنطقة تيماء وكذلك القطعتان 1 و3 بمنطقة النسيم.

قال مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي في كتابه: تقدمت وزارة الداخلية بطلبها استحداث دوارين بين منطقة تيماء والنسيم بمحافظة الجهراء على الا يقل نصف قطر الدوار عن 15م وانه تم عرض الموضوع على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة وتم أخذ موافقاتها وموافقاتها المشروطة حسب ردودها المرفقة وقد تضمنا رأينا ممثلنا باللجنة تزويدنا بالتصميم المقترح من قبل اللجنة الخماسية وتم استيفاؤها لحل الاختناقات المرورية.

وتمت مخاطبة ادارة المخطط الهيكلي المتضمن طلب دراسة طلب وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) استحداث دوارين بين منطقتي تيماء والنسيم وافادتنا برأيكم وذلك حتى يتسنى لنا اجراء اللازم حسب النظم المتبعة.

وأفادت إدارة المخطط الهيكلي بأنه لا مانع لديهم من استحداث الدوارين علما بأنه تمت الموافقة من قبل اللجنة الخماسية لحل الاختناقات المرورية (وزارة الأشغال العامة) على ان يتم تقديم مخططات تفصيلية لاعتمادها قبل التنفيذ.

وتبين انه عند وضع التصاميم المقترحة من قبل وزارة الأشغال العامة على المخططات المساحية لمنطقتي تيماء والنسيم تعارض الدوار (B) مع مواقع محطات تحويل ثانوية بالقطعة 3 بمنطقة النسيم كما هو موضح بالكروكي المرفق.

وتم تعديل تصميم الدوار (A) ليكون ذا تقاطع رباعي وليس ثلاثي والمعدل على التصميم الوارد من قبل وزارة الأشغال العامة.

الرأي الفني.. موافق بشروط

لا مانع لدينا تنظيميا من الموافقة على طلب وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) استحداث دوار (A) من القطعتين (6 و7) بمنطقة تيماء والقطعتين (1 و3) بمنطقة النسيم بمحافظة الجهراء كما هو موشح بالكروكي المرفق.

اشتراطات خاصة

٭ الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم 41/2013 بتاريخ 3/12/2013.

٭ تخويل الإدارة بزحزحة الدوار حال تعارضه مع اي خدمات بنية تحتية قائمة.