إعداد: بداح العنزي

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بحضور نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير م.فيصل الجمعة ومدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.عمار العمار ومدير إدارة تراخيص خدمات البلدية محسن الدويخ ومراقب عام التراخيص علي الفيلكاوي كرم الجمعة عددا من الموظفين المتميزين بإدارة تراخيص خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة.

أثنى الجمعة على المحتفى بهم قائلا: إن هذا التكريم جاء ثمرة للجهود التي بذلوها، مشيرا إلى أنهم تميزوا بدماثة أخلاقهم وتفانيهم في عملهم وإخلاصهم، متمنيا من العاملين بفرع بلدية العاصمة أن يقتدوا بزملائهم المحتفى بهم في التزامهم بأعمالهم وحرصهم على أدائه بكل أمانة وإخلاص.

بدوره، أثنى مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.عمار العمار على المحتفى بهم، مشيدا بإخلاصهم وتفانيهم في عملهم، مثمنا الجهد الذي بذلوه.

وفي ختام حفل التكريم قام م. فيصل الجمعة بإهداء دروع تذكارية وشهادات تقدير للمحتفى بهم، فيما قام مدير إدارة التراخيص محسن الدويخ ومراقب عام التراخيص علي الفيلكاوي بتقديم دروع تذكارية لنائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير م.فيصل الجمعة ولمدير فرع بلدية محافظة العاصمة م. عمار العمار.