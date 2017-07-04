إعداد: بداح العنزي

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أكدت ادارة العلاقات العامة في «البلدية» انه، وردا على ما تم نشره في الصحف حول تصريح العضو فهد الصانع بعنوان «البلدية عجزت عن غلق مخزن للأغذية الفاسدة بمنطقة الري»، فقد قام قسم ازالة المخالفات بمحافظة العاصمة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتي تمثلت في تحرير انذار للعقار بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ وإزالة المخالفات وترميم العقار حفاظا على سلامة المواد الغذائية في البرادات وتقدم مالك العقار بكتاب يتعهد بترميم العقار الي جانب ضبط احد البرادات بتاريخ 30/6/2017 اثناء أحد الحملات التفتيشية يحتوي على مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتلافها حسب اللوائح والنظم والتي قدرت بطنين من المواد الغذائية التالفة وتم تحرير محضر مخالفة تخزين مواد غذائية تالفة وغلق البراد مفردا غلقا اداريا، لافتة إلى أن التفتيش يتم بصفة دورية على شركات المواد الغذائية بحيث ان القسيمة تحتوي على عدد من البرادات، مؤكدا على أن كل براد يكون باسم شركة مختلفة.