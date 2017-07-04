إعداد: بداح العنزي

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دعا ديوان المحاسبة البلدية الى تزويده بالبيان المالي والتكاليف المعدلة وإجمالي الارتباطات المتعلقة بتصميم مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية ومبنى إدارة الاغذية المستوردة.

وقال مدير الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية بالديوان خالد الدوسري في كتابه الى البلدية: يفيد ديوان المحاسبة بعد دراسته لأوراق الموضوع، وحيث تبين ان الوزارة لم تلتزم بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم 9 لسنة 2010 بشأن التقييد بدليل إعداد اوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه، وذلك لعدم تزويدنا بموافقة وزارة المالية على تعديل التكلفة الكلية، حيث ان كتاب وزارة المالية بتاريخ 4/4/2017 أفاد بأنه «سيتم اتخاذ اللازم بتعديل التكلفة الكلية بعد صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2017/2018 ضمن توجيه (3) النفقات الرأسمالية - مشاريع انشائية وصيانة جذرية، وليست الموافقة النهائية على تعديل التكاليف الكلية.

لذا نعيد إليكم الموضوع لاستيفاء المطلوب، ومن ثم إعادة العرض على ديوان المحاسبة لاستكمال بحثه ولإبداء الرأي المسبق بشأنه مع ضرورة الالتزام ببنود التعميم المشار إليه اعلاه، مع تزويدنا بما يلي:

٭ بيان مالي موضحا به التكاليف الكلية المعدلة وإجمالي الارتباطات بما فيها قيمة موضوع البحث.

٭ جميع الكتب والمراسلات التي تمت بين البلدية ولجنة اختيار البيوت الاستشارية وكذا تقارير اللجنة التحضيرية والخاصة بموضوع البحث.

٭ نلاحظ أن اتفاقية الاشراف تنتهي بتاريخ 31/12/2014 كما جاء بكتاب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المؤرخ 23/1/2017 فما الموقف التنفيذي للموضوع، ولماذا لم يتم طلب تمديد الاتفاقية الاستشارية قبل مدة كافية من بداية 11/2015 حتى 31/3/2015 في حينه؟ يرجى التوضيح.

٭ ما التاريخ المتوقع لبدء أعمال مقاول الأمر التغييري رقم (3)؟

٭ تفصيل تكلفة تمديد الاتفاقية الاستشارية لمدة 14 شهرا والبالغة 129.298/000 د.ك.