إعداد: بداح العنزي

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قال مدير إدارة شؤون الجنائز في البلدية د.فيصل العوضي انه نظرا لارتفاع درجات الحرارة صيفا، وحرصا منا على تيسير الخدمات والتخفيف على أهالي المتوفين والمشيعين أثناء تشييع الجنائز والصلاة عليها ودفنها، فقد تقرر أن تكون مواعيد دفن الجنائز كالمعتاد الساعة 9 صباحا وبعد صلاة العصر، مؤكدا أن الفترة المسائية ستكون بعد صلاة العشاء خلال فترة 3 اشهر وهي يوليو وأغسطس وسبتمبر.

واضاف العوضي انه خلال شهر رمضان الفضيل تم دفن 143 متوفى بجميع المقابر خلال الفترة المسائية، مشيرا إلى أن عدد الوفيات التي تم تجهيزها ودفنها في مقابر الكويت خلال شهر يونيو الماضي 499 متوفى إلى جانب تجهيز وإرسال 77 جثمانا إلى خارج البلاد.

واوضح أن عدد المتوفين من الرجال والنساء والأطفال الذين تم تجهيزهم ودفنهم في مقابر الصليبخات بلغ 273 متوفى إلى جانب تجهيز وتسفير 63 جثمانا، مضيفا أن عدد المتوفين الذين تم تجهيزهم ودفنهم في المقبرة الجعفرية 68 متوفى وتجهيز وتسفير عدد 14 جثمانا.

ولفت إلى أن عدد المتوفين الذين تم تجهيزهم ودفنهم بمقبرة الجهراء قد بلغ 28 متوفى، لافتا إلى أن عدد المتوفين الذين تم تجهيزهم ودفنهم بمقبرة صبحان 113 متوفى، مبينا أن عدد الذين تم دفنهم في مقبرة غير المسلمين من الرجال والنساء والأطفال 17 متوفى، فيما بلغ عدد تصاريح بناء الشاهد التي تم إصدارها 74 تصريحا وبلغ عدد الاستعلامات عن قبور 115 استعلاما إلى جانب تحصيل 360 دينارا تم دفعها رسوم كفن اختياريا لـ 12 متوفى.