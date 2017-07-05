إعداد: بداح العنزي

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تبحث لجنة العاصمة خلال اجتماعها الأربعاء برئاسة د.حسن كمال اقتراحا بمبادلة وبيع الأراضي في المدن الاسكانية الجديدة، ويتضمن جدول الأعمال التالي:

٭ الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن تشييد مواقف سيارات الأدوار في موقع أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف.

٭ الاقتراح المقدم من العضو أسامة العتيبي بشأن تفاقم أعمال البناء المخالفة وإلزام مصنع الخرسانة بالتحقق من وجود رخصة بناء صالحة وصادرة من بلدية الكويت.

٭ الاقتراح المقدم من العضو د.م.حسن كمال بشأن بناء مواقف السيارات متعددة الأدوار وبالأخص داخل المدينة وآخر بشأن اعادة تقييم عدد مواقف السيارات للمباني الاستثمارية والتجارية.

٭ طلب استحداث مخرج لشارع عبدالله المجرن الرومي بمنطقة الشامية الى شارع الرياض.

٭ مشروع مسلخ وسوق الماشية بمحافظة العاصمة.

٭ طلب وزارة المواصلات تخصيص مسار لتمديد كيبل ألياف ضوئية خاص بشركة ناقلات النفط الكويتية على طول طريق العبدلي من نقطة المطلاع الى موقع مصنع تعبئة الغاز المسال بمنطقة ام العيش.

٭ الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد بشأن الغاء لجنة السلامة لانتهاء الغرض من انشائها.

٭ الاقتراح المقدم من الأعضاء د.حسن كمال، عبدالله الكندري بشأن تعديل أسماء المنطقتين «المهبولة» و«أبوفطيرة» بالتعاون مع جامعة الكويت والمجلس الوطني للثقافة.

٭ رد الإدارة بشأن الاقتراح المقدم من الاعضاء د.م.حسن كمال، عبدالله الكندري بتخصيص اراض للجهات الحكومية ضمن نطاق محافظة الجهراء.