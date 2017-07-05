تعديل حدود موقع مزايين الإبل المؤقت ضمن ممر السالمي الصناعي

إعداد: بداح العنزي

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أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي بالموافقة على مشروعي المنطقتين الاقليميتين الأولى الجنوبية والخامسة الغربية حسبما ورد من دراسات الجهاز التنفيذي في البلدية والتي حددت مواقع واستعمالات الأراضي المقترحة لكلتا المنطقتين.

وقال رئيس اللجنة فهد الصانع ان الرأي الفني تضمن التالي:

أولا: الموافقة على اعتماد مواقع استعمالات الاراضي الواردة بالتوصيات المتخذة في مشروع المخطط المحلي للمنطقة الاقليمية الغربية على أن يأخذ بعين الاعتبار مخطط استعمالات الاراضي والنمو العمراني حتى عام 2030 وفقا للمخططات.

ثانيا: أن تقوم الإدارة بالعمل على تفعيل تنفيذ تلك التوصيات والمشاريع المقترحة حسب الإجراءات والنظم المتبعة بهذا الشأن وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفق خططها.

ثالثا: تحديد المساحات والابعاد النهائية للمواقع بعد اخذ موافقة لجنة المرافق والخدمات وعلى الطبيعة على أن تقوم الادارة بتعديل الابعاد والمساحات حسب متطلبات التنظيم والمواقع على الطبيعة.

رابعا: تخصيص الموقع رقم RE2 للطاقة المتجددة المجاورة لموقع معهد الكويت للابحاث العلمية وبمساحة 37 كم2 تقريبا كامتداد لموقع الطاقة المتجددة المخصص سابقا للمعهد الكويتي للابحاث العلمية.

خامسا: تعديل حدود موقع مزايين الابل المؤقت لتعارضه مع المواقع ضمن ممر السالمي الصناعي.

سادسا: نقل موقع مصنع تدوير النفايات الموافق عليه سابقا بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ر و/323/13/2010) بتاريخ 20/9/2010 نظرا لتعارضه مع المنطقة الزراعية المقترحة إلى الموقع المقترح ضمن المنطقة الصناعية جنوب طريق السالمي (WRP) وبنفس المساحة 1 كم2 وإلغاء القرار السابق في هذا الشأن.

سابعا: نقل مواقع محجوزات البلدية، والداخلية، والعدل المخصصة سابقا بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ج 4/310/12/2010) المتخذ بتاريخ 28/6/2010 وغير المستغلة حاليا الى الموقع المقترح ضمن منطقة النعايم الصناعية الشرقية IN-S8 وبمساحة 200.000م2 لوزارة العدل و200.000م2 لوزارة الداخلية و330.000 م2 لبلدية الكويت وذلك لتأثرها بمدينة النعايم البيئية.

ثامنا: تخصيص الموقع المتقدم جنوب طريق السالمي AF2 والبالغ مساحته 54 كم لاستعمالات الثروة الحيوانية والداجنة، مع التأكيد على قرارات المجلس البلدي السابقة بشأن نقل مزارع الدواجن المتأثرة بالموقع الاسكاني لمدينة سعد العبدالله لتكون ضمن الموقع AF2 والتزام الجهات المعنية بتقديم المخططات التنظيمية التفصيلية للموقع للمجلس البلدي لاعتمادها.

وأوضح أنه تمت الموافقة على اقتراح العضو فهد الصانع بشأن اضافة انشطة جديدة لجدول الانشطة التجارية التي تمنح لها تراخيص صحية من قبل البلدية مع ضرورة تفعيل وتطبيق لائحة الأغذية حس ما ورد بالقرار الوزاري 131/2013 بشأن جميع المحلات والمنشآت ومن ضمنها الانشطة المرخصة من ألعاب تسلية الاطفال والكبار وألعاب الانترنت وتأجير الملاعب.