إعداد: بداح العنزي

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أوصت لجنة العاصمة خلال اجتماعها امس بالموافقة على اقتراح العضوين د.حسن كمال وعبدالله الكندري بشأن حظر توزيع الأكياس البلاستيكية في الجمعيات التعاونية واستبدالها بأكياس بيئية.

وقال رئيس اللجنة د.حسن كمال انه تمت الموافقة على اقتراح العضو أسامة العتيبي بشأن تفاقم أعمال البناء المخالفة والزام مصنع الخرسانة بالتحقق من وجود رخصة بناء صالحة وصادرة من البلدية، كذلك الموافقة على اقتراح آخر بشأن إعادة تقييم عدد مواقف السيارات للجان الاستثمارية والتجارية، كما تمت الموافقة على اقتراح بشأن بناء مواقف السيارات المتعددة الادوار داخل المدينة، كما تمت الموافقة على اقتراح العضوين م.علي الموسى ومحمد المعجل بشأن تثبيت أسامي الشوارع الداخلية القديمة في منطقة المباركية والمناطق القريبة منها، إضافة إلى الموافقة على اقتراح العضوين د.حسن كمال وعبدالله الكندري بشأن إنشاء اللوحات الارشادية للبنوك والفنادق، كما تمت الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص عدد (2) محطات كهرباء على طريق الشيخ صباح السالم (السالمي سابقا) .

وذكر د.كمال أن اللجنة أعادت للجهات الطلبات التالية: طلب بنك الكويت الوطني زحزحة الموقع المخصص له بمركز ضاحية منطقة الدسمة، طلب استحداث مخرج لشارع عبدالله المجرن الرومي بمنطق الشامية إلى شارع الرياض، اقتراح العضو السابق عبدالله الكندري بشأن إنشاء شارع تخديمي في منطقة الشامية، اقتراح نقل صالة افراح اليرموك الى موقع آخر، اقتراح د. حسن كمال بشأن تشييد مواقف سيارات في موقع ارض المعارض الدولية في مشرف. وأشار الى انه تمت إحالة اقتراح رئيس المجلس بشأن إلغاء لجنة السلامة الى الجلسة الرئيسية للمجلس، كما تم تأجيل بحث طلب وزارة المواصلات تخصيص مسار لتمديد كيبل الياف ضوئية خاص بشركة ناقلات النفط.