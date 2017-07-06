إعداد: بداح العنزي

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بحث مدير عام الادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد مع مدير عام البلدية م. احمد المنفوحي صباح أمس عددا من الموضوعات المشتركة كان اهمها تشديد اجراءات الامن والسلامة في المباني قيد الانشاء وعمليات هدم المباني القديمة بالاضافة الى ازالة بعض الاماكن الخطرة والمعرضة للاشتعال السريع كالاعلاف الموجودة على طرق السالمي والوفرة.

كما تمت مناقشة تبسيط اجراءات اصدار الرخص للمباني الاستثمارية وربط غرفة عمليات الاطفاء مع عمليات البلدية وذلك لتحقيق تنسيق مستمر بما يتعلق بالحوادث على مدار اربع وعشرين ساعة وكذلك الاتفاق على تخصيص اراض جديدة لبناء مراكز اطفاء جديدة بما يتماشى مع التوسع العمراني للبلاد وذلك لتحقيق اهداف الادارة العامة للاطفاء في سرعة الاستجابة للحوادث والحرائق وحماية الارواح والممتلكات.