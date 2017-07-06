إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن مصادرة وإتلاف 34 طنا و825 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وأكد رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة م.عبدالله جابر بأنه تم رفع حالة الاستنفار ودمج الثلاثة نوبات للكشف على عدد كبير من المحلات والمطاعم والمخازن خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مؤكدا أنه تم الكشف على عدد 263 محلا ومخزنا وغلق 37 مخزنا.

وذكر جابر ان المفتشين قاموا بتحرير 808 مخالفات اشتملت على 452 مخالفة اعلان تمثلت في عدم تجديد الترخيص، عدم وضع الترخيص في مكان بارز، العمل بترخيص اعلان منتهي و365 مخالفة اغذية تمثلت في تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، عدم التقيد بقواعد النظافة العامة، تداول مواد غذائية في ظروف غير صحية، تداول مواد غذائية بها عفن ظاهري، بالإضافة إلى تحرير 77 مخالفة للصالونات الرجالية تمثلت في عدم التقيد بقواعد النظافة العامة، العمل قبل الحصول على شهادات صحية، تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية.

وأشار الى بتوجيه 57 إنذار تعدٍ على املاك الدولة بالاضافة إلى إزالة تعديات على مساحة 2000م 2 ورفع 57 م من الحواجز الحديدية، مشيرا إلى ان المفتشين قاموا برفع 328 اعلانا مخالفا من الشوارع والميادين.