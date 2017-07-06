إعداد: بداح العنزي

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قدم العضو م.علي الموسى اقتراحا بتخصيص مساحة لمشروعي المركز التجاري العالمي جنوب وشمال البلاد. وقال م.الموسى في اقتراحه: في فترة الستينيات من القرن الماضي تصدرت الكويت دول الخليج والمنطقة، حيث كانت مركزا تجاريا مهما نظرا لما حباها الله من موقع جغرافي مميز، وكانت بالفعل مركزا ماليا وتجاريا اقليميا ودوليا، وشهدت الكويت مؤخرا في ظل القيادة الحكيمة اصرارا على استعادة الكويت لتلك المكانة، حيث شهدت توسعا عمرانيا وامتدادا على جميع المحاور، خصوصا من الناحيتين الجنوبية والشمالية، ويؤكد هذا العديد من المناطق السكنية والصناعية، خصوصا شمال البلاد بمحافظة الجهراء ومنها على سبيل المثال مدينة المطلاع وشمال المطلاع والتي تمثل عنصرا مهما في التطوير العام للمنطقة الاقليمية الشمالية والتي تقع على الطريق الاقليمي وخط السكك الحديدية الاقليمي، وايضا العديد من المدن جنوب البلاد مثل مدينة الوفرة والزور الجديدة، ولا شك ان هذا يتطلب توفير مراكز جذب توفر الخدمات التجارية لتلك المدن وتوسعتها المستقبلية والمدن المجاورة لها.



لذا، أتقدم بالاقتراح التالي: تخصيص مساحة لمشروعي مركز تجاري اداري عالمي احدهما بالمنطقة الشمالية على الطريق الاقليمي وخط السكة الحديد الاقليمي بمنطقة المطلاع، والآخر بالمنطقة الجنوبية على طريق السفر الاقليمي الدولي قريب من منطقة صباح الاحمد على ألا تقل مساحة كل موقع عن 90000م2 بالاضافة الى الساحات التجميلية والترفيهية ومواقف السيارات على ان يكون كل مركز تجاري عبارة عن ثلاث قسائم فقط ذات مساحة كبيرة بمساحة 30000م2 لكل قسيمة يقام على كل واحدة منها مجمع تجاري كبير يتم انشاؤه بأحدث النظم العالمية ويطبق بشأنه نظم البناء المعمول بها في الاستعمالات التجارية خارج مدينة الكويت وتسلم هذه المواقع الى وزارة المالية لتقوم ببيعها بالمزاد العلني للمواطنين وفق الاجراءات المعمول بها في هذا الشأن مما يحقق قيمة مضافة للدولة والمواطنين الراغبين في الاستثمار ودعما للاقتصاد وخلقا لقنوات تستوعب رؤوس الاموال فضلا عن العائد المادي للدولة.