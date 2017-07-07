إعداد: بداح العنزي

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يبحث المجلس البلدي خلال اجتماعه الاثنين المقبل برئاسة مهلهل الخالد تخصيص مواقع لهيئة الاستثمار المباشر.

وينص جدول الأعمال التالي:

طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد وسكن عائلي للإمام والمؤذن ومواقف سيارات بمنطقة العبدلي قطعة 3، الرد على سؤال العضو د.منصور الخرينج بشأن المختبرات، تخصيص مسار كيبلات أرضية بعرض 5م جهد (11 ك.ف) المقترح لتغذية مشروع تربية وتطوير الابل بمنطقة الجهراء جنوب الطريق الدائري السادس العائد حيازته الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها، الموقع المخصص لإقامة مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها ومرافق الردم الصحي في منطقة كبد (بمحافظة الجهراء)، طلب تعديل حدود الشارع المتعارض مع الحديقة الكائنة بمنطقة الفردوس قطعة رقم 9، الاقتراح المقدم من العضو أحمد البغيلي بشأن إضافة نشاط تجارة عامة ونشاط مقاولات عامة للمباني للائحة في المناطق الحرفية، طلب وزارة المواصلات تخصيص موقع لإقامة محطة تقوية إرسال واستقبال للوزارة بمنطقة اشبيلية قطعة 3، طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لإقامة صالة أفراح بمنطقة تيماء قطعة 2، طلب وزارة التربية تخصيص موقع لإنشاء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بالقطعة 8 بمنطقة الفروانية، مشروع المخطط المحلي للمنطقة الغربية ـ المنطقة الاقليمية الخامسة.