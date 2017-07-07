إعداد: بداح العنزي

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وجه عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الفنية فهد الصانع مجموعة من الأسئلة للجهاز التنفيذي في البلدية حول المخازن المبردة بمنطقة الري واحتوائها على مواد غذائية فاسدة وغير مخصصة للاستهلاك الآدمي.

​وقال الصانع في أسئلته إنه نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين والوافدين على أرض وطننا الحبيب الكويت، وحرصا منا وإيمانا بأهمية الحفاظ على صحتهم وسلامة أبدانهم، فقد لوحظ وجود مخازن مبردة بمنطقة الري تحتوي على مواد غذائية فاسدة وغير مخصصة للاستهلاك الآدمي، وعلى الرغم من تكرار مخالفات تلك المخازن المتكررة في السنوات الخمس الماضية، فإن صحة وسلامة المستهلكين من المواطنين والمقيمين خط أحمر لا يمكن المساس بها والتهاون فيها، خصوصا أن مثل هذه الأغدية قد تتسبب في علل لصحة الإنسان والتسمم أحيانا كثيرة.

وطالب بوضع حل جذري وجوهري ونهائي لهذا الأمر واستخراج جميع الإجراءات والاذونات لإغلق هذا المخزن بصفة نهائية ومعرفة مالكه واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب والمساس بصحة المستهلكين من المواطنين والمقيمين.

وشدد الصانع على ضرورة الرد بصفة مستعجلة على الأسئلة المتعلقة وفق المدة المحددة وهي هل تم تسريب وتداول هذه المواد الغذائية الفاسدة وغير المخصصة للاستهلاك الآدمي في الأسواق؟ ما الإجراءات القانونية التي قامت بها بلدية العاصمة تجاه مالك المخزن؟ هل تم إغلاق وتسكير المخزن نهائيا أم بصفة مؤقتة من عدمه مع تزويدنا بالنتيجة؟ ما الإجراءات المتبعة تجاه إتلاف تلك المواد الغذائية؟ هل تم إتلاف تلك المواد الغذائية من عدمه مع تزويدنا بالنتيجة؟