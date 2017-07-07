جواخير خاصة لبيع الأغنام وذبحها في الهواء الطلق

إعداد: بداح العنزي

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ناشد مجموعة من أهالي محافظة الاحمدي البلدية التحرك السريع لوقف ما يحصل في بر الوفرة من فوضى انتشار المسالخ غير المرخصة التي لا تخضع لرقابة الجهات الحكومية والتي تؤدي الى انتشار اللحوم والأغذية الفاسدة.

وأضاف الأهالي أن بعض العمالة السائبة بدأت تضرب بالقوانين عرض الحائط وفرض سياسية الأمر الواقع عبر إنشاء مسالخ خاصة بهم دون رادع قانوني غير مكترثين بالاشتراطات الصحية اللازمة.

وبين الأهالي ان طريق الوفرة وكيلو ٦ تحديدا أصبح مرتعا للعمالة السائبة من خلال وضع جواخير خاصة لبيع الأغنام وذبحها بالهواء الطلق.

ودعا الأهالي بلدية الكويت والجهات المختصة الى القيام بالحملات على مثل هذه المسالخ وإزالتها لما تشكل من خطر حقيقي على صحة المواطنين وبؤرة لانتشار اللحوم الفاسدة والأمراض.