إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجــازات لادارة التدقيـق ومتابعــة خدمــات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال حملة «صحتك_أمانة» والتي أسفرت عن تحرير 150 مخالفة ورفع 1939 إعلانا.

وقال مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ضيدان العدواني بأن الإدارة قامت برفع وإزالة 1939 إعلانا من الشوارع والميادين إلى جانب تحرير 150 مخالفة، وتم اتلاف 598 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و3 محلات التي تم غلقها اداريا، بالإضافة الى مخالفة 41 محلا من قبل مراقبة المحلات والإعلانات، إلى جانب 109 محاضر مخالفة من قبل مراقبة الأغذية والأسواق.