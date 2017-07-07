إعداد: بداح العنزي [email protected]

كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل النوبة «ب» التابعة لقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة بتنفيذ الحملات الميدانية على المخازن بمنطقة الشويخ للتأكد من مدى التزام أصحاب المخازن بلوائح البلدية، مشيرة إلى ان الحملات أسفرت عن مصادرة 6 أطنان و500 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وبها عفن ظاهري بالتعاون من النوبة «ب» بمركز الري والشويخ الصناعية للنظافة.

من جانبه، أكد رئيس قسم إزالة المخالفات بالعاصمة م.عبدالله جابر ان مفتشي النوبة «ب» قاموا بمصادرة وإتلاف 6 اطنان و500 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وبها عفن ظاهري، مؤكدا أن المفتشين قاموا بتحرير 29 مخالفة أغذية تمثلت في تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، عدم التقيد بقواعد النظافة العامة إلى جانب إغلاق المخزن إداريا.

وناشد جابر أصحاب المخازن والمحلات والمطاعم التقيد بلوائح وأنظمة البلدية حتى لا يقعوا تحت المساءلة القانونية، مشيرا إلى أن الحملات ستكون مستمرة لرصد أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.