إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات خلال الحملة التي أطلقتها تحت شعار «صحتك أمانة» حيث قامت إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بتحرير 214 مخالفة.

وفي هذا السياق، أشار مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية التابعة لمحافظة حولي فالح العتيبي عن قيام مراقبة الأغذية والأسواق بعدة جولات خلال فترتين الصباحية والمسائية للتأكد من صحة وسلامة المواد الغذائية إلى جانب متابعة مدى تطبيق المحلات لقوانين البلدية.

وبين العتيبي أن الحملة أسفرت عن إتلاف 200 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي و 1753 علبة من منتجات الألبان، وتحرير 214 مخالفة تنوعت بين العمل قبل الحصول على شهادة صحية وشهادة صحية منتهية وفتح محل بدون ترخيص صحي منتهي وتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية وترخيص منته ونقل المواد الغذائية بوسيلة نقل غير مرخصة.

وبين ان مراقبة الإعلانات قامت بتحرير 29 محضر مخالفة وإزالة الإعلانات المخالفة بساحات والميادين وأسفرت عن رفع وإزالة 663 إعــلان تنــوع ما بــين ورق وخشــب وحديد.