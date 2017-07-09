إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن الانجازات التي نفذها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة أثناء الحملات التفتيشية للحملات الميدانية لحملة #صحتك_أمانة والتي شملت التفيش على المخازن والجمعيات والمحلات ومراكز بيع وتداول المواد الغذائية ورفع الاعلانات غير المرخصة من الشوارع والميادين وتنظيف ساحات دور العبادة والباعة الجائلين والكشف على المحلات والمطاعم والاسواق المركزية وإزالة التعديات على املاك الدولة والكشف على الصالونات النسائية والرجالية ورفع السيارات المهملة وضبط عمال النظافة الذين يقومون بعمليات التسول قبل وأثناء شهر رمضان وخلال فترة عيد العيد والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 25 طنا و 405 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي انه تم وضع خطة عمل للكشف على عدد كبير من المحلات والمطاعم والمخازن خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مؤكدا أنه تم على 616 محلا ومخزنا وغلق 41 مخزنا.

وأضاف ان المفتشين قاموا بتحرير 382 مخالفة اغذية تمثلت في تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة، وتداول مواد غذائية في ظروف غير صحية، وتداول مواد غذائية بها عفن ظاهري، والعمل قبل الحصول على شهادات صحية، وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، لافتا إلى أن تم وضع 13 ملصق تعد على املاك الدولة.

وأشار العنزي الى ان المفتشين قاموا بتوجيه 58 انذار تعد على املاك الدولة بالإضافة إلى إزالة 6 تعديات على املاك الدولة واخلاء 10 بقالات من السكن الخاص، مشيرا إلى المفتشين قاموا برفع 1460 اعلانا مخالفا من الشوارع والميادين وضبط 37 عامل نظافة يقومون بعملية التسول عند إشارات المرور.

من جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط (1844448) أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي (@kuwmun) وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.