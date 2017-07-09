إعداد: بداح العنزي

[email protected]

كشفت ادارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية بإزالة تعديات على مساحة 6300م2. وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية الفروانية خالد الردعان ان اي استغلال او تعد على املاك الدولة ستتم ازالته بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن المفتشين بفريق الطوارئ يقومون بجولات يومية في الفترتين الصباحية والمسائية للتأكد من عدم استغلال املاك الدولة او التعدي عليها.

وأشار الردعان الى ضرورة ترخيص ساحات أملاك الدولة للحدائق قبل انشائها، حيث ان اللوائح تمنع إقامة منشآت على الحدائق ويسمح فقط للمساحات الخضراء شريطة عدم حجب الرؤية بأي شكل من الاشكال، الى جانب الالتزام باشتراطات البلدية بشأن اقامة المظلات امام المنازل وترخيص المظلات.