بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تحقيق فريق الطوارئ بفرع بلدية الفروانية العديد من الإنجازات خلال الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار #صحتك_أمانة، حيث بلغ عدد مخالفات لائحة الأغذية ومخالفات لائحة المحلات والإعلانات 62 مخالفة.



وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية خالد الردعان أن الفريق نفذ العديد من الحملات التفتيشية على المحلات والمطاعم والأسواق المركزية والمخازن ومطابخ تجهيز المواد الغذائية خلال الحملة للتأكد من سلامة المادة الغذائية التي تقدم للمستهلك واستيفائها كافة الاشتراطات الصحية من اجل الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 18 مخالفة للائحة الأغذية، تحرير 44 مخالفة للائحة المحلات والإعلانات، إرسال 60 عينة لمختبر وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إزالة 310 إعلان مخالف من الشوارع والميادين والساحات تتسبب في حجب الرؤية عن قائدي المركبات وتشوه المنظر العام للمحافظة، تحرير 4 اوامر غلق لمحلات ومخازن تم فتحها قبل الحصول على ترخيص من البلدية وإزالة 28 تعديا على أملاك الدولة.