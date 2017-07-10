بداح العنزي

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أقرت البلدية تخصيص مسار كيبلات أرضية لخطوط الجهد العالي لمشروع مصفاة الزور.



وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه طلب شركة البترول الوطنية الكويتية تخصيص مسار كيبلات أرضية لخطوط الجهد العالي 300 ك ف التابع لأعمال العقد رقم (ZOR/EPC-005B) لمجموعة الاعمال الثانية والثالثة لمشروع مصفاة الزور، حيث تقدمت شركة البترول الوطنية الكويتية 7/3/2016 بطلب تخصيص مسار كيبلات أرضية لخطوط الجهد العالي 300 ك ف التابع لأعمال العقد رقم (ZOR/EPC-005B) هندسة التوريد والإنشاء لمجموعة الأعمال الثانية والثالثة لمشروع مصفاة الزور في المنطقة الجنوبية ومصفاة الزور في محافظة الأحمدي.



تم عرض الموضوع على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة وتم استيفاء موافقة وزارات الخدمات.

وأفادت إدارة المخطط الهيكلي بعدم تعارض المسارات مع أي مشاريع مستقبلة في تلك المنطقة شريطة الالتزام بالاشتراطات المرفقة من قبل ردود الجهات في لجنة الخدمات والمرافق العامة.

لذلك لا مانع تنظيميا من الموافقة على الطلب المقدم من شركة البترول الوطنية الكويتية بتخصيص مسار كيبلات أرضية لخطوط الجهد العالي 300 ك ف التابع لأعمال العقد رقم (ZOR/EPC-005B) هندسة التوريد والإنشاء لمجموعة الأعمال الثانية والثالثة لمشروع مصفاة الزور شريطة:

ـ الالتزام بردود وزارات الخدمات باجتماع اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات رقم (2016/40) المنعقد بتاريخ (20/12/2016) والتنسيق معهم قبل التنفيذ.

ـ تفويض ادارة التنظيم العمراني بتعديل المسار في حال وجود أي تعارض أو تعديل.

ـ يتم تسليم المسار لوزارة الكهرباء والماء حيث انها جهة الاختصاص.