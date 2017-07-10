أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق ممثلة في فريق الباعة الجائلين بتنفيذ حملة تفتيشية على منطقة جليب الشيوخ بمحافظة الفروانية مسفرة عن مصادرة وإتلاف 4 طن من الخضروات والفواكه والملابس المستعملة.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية، سعد الخرينج، أن الحملة التي نفذتها النوبة "ب " بفريق الباعة المتجولين انطلقت أمس على أحد الأسواق العشوائية بمنطقة الحساوي أقامه بعض العمالة الأسيوية أمام مستوصف الجليب الشمالي خلف مسجد الحمد .

وأشار الخرينج إلى أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 4 طن من الخضروات والفواكه والملابس المستعملة وقفص دجاج حي وقد تم عمل محضر مخالفة لبائع الدجاج .

ودعت إدارة العلاقات العامة الجميع بعدم التعامل مع الباعة الجائلين لعدم حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض إلى جانب عرضهم لبضائعهم في الساحات مما يعرضها للتلف بفقد خواصها الطبيعية بفعل درجات الحرارة العالية .

ولفتت العلاقات العامة إلى تواصل الحملات التفتيشية من قبل فريق الباعة المتجولين للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والتي من شأنها تشويه المنظر العام ودعت المواطنين والمقيمين الاتصال على الخط المباشر (1844448) أوعبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت (@kuwmun) في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدي، مشيرة إلى إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.