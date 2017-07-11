إعداد: بداح العنزي

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قدم العضو د.حسن كمال اقتراحا باستحداث منطقة ساحلية جديدة مقابلة لمنطقة علي صباح السالم.

وقال د.كمال في اقتراحه: مع التوسع العمراني في جنوب الكويت وانشاء مدن اسكانية متعددة كمدينة صباح الاحمد ومدينة صباح الاحمد البحرية ومدينة جنوب صباح الاحمد، فإن الحاجة قد تكون ملحة لاستحداث مناطق ذات استعمالات وخدمات مشابهة لمناطق الشريط الساحلي.

لذا أقترح استحداث المنطقة الساحلية المقابلة لمنطقة علي صباح السالم (ام الهيمان) باستعمالات مشابهة لمناطق الشريط الساحلي، وتسمح بإقامة المقاهي والمطاعم والانشطة الترفيهية، وكما هو مذكور في البند الخامس من نظام البناء لأبنية الشريط الساحلي، مع ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة المالية والوزارات الخدمية وغيرها من الجهات.

كما قدم كمال الاقتراح التالي: نظرا لعدم التزام العديد من اصحاب المباني الاستثمارية والتجارية بتوفير مواقف السيارات ضمن العقار حسب التصميم المعتمد والترخيص، وتغيير البعض لاستعمال المواقف المرخصة بعد التنفيذ والانتهاء من البناء، ما يتسبب في اضطرار سكان العقار الى استخدام الشوارع والساحات العامة كمواقف للسيارات، ونظرا للضعف الرقابي لبلدية الكويت لاسباب متعددة.

لذا، أقترح ضرورة عمل كشف دوري على المباني الاستثمارية والتجارية كل 4 سنوات للتحقق من توفير العدد المرخص من مواقف السيارات ضمن العقار كما تم اعتماده مع ضرورة مطابقتها للوائح البناء والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.