إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، ممثلة في فريق الباعة الجائلين، بتنفيذ حملة تفتيشية على منطقة جليب الشيوخ بمحافظة الفروانية مسفرة عن مصادرة وإتلاف 4 أطنان من الخضراوات والفواكه والملابس المستعملة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد الخرينج أن الحملة التي نفذتها النوبة ب بفريق الباعة الجائلين انطلقت أمس على أحد الأسواق العشوائية بمنطقة الحساوي أقامه بعض العمالة الأسيوية أمام مستوصف الجليب الشمالي خلف مسجد الحمد.

وأشار الخرينج إلى أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 4 اطنان من الخضراوات والفواكه والملابس المستعملة وقفص دجاج حي وقد تم عمل محضر مخالفة لبائع الدجاج.