تخصيص موقعين لهيئة الاستثمار المباشر في حولي والسالمية

إلغاء قرار ترسية مشروع معالجة النفايات الصلبة

رفض إضافة نشاط مقاولات في المناطق الحرفية

أقر المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة مهلهل الخالد مواقع استعمالات الأراضي لمشروع المخطط المحلي للمنطقتين الإقليميتين، الجنوبية الأولى، والغربية الخامسة.

ووافق المجلس على تخصيص موقعين لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في كل من حولي والسالمية، كما وافق على الغاء قرار المجلس البلدي بشأن ترسية مشروع معالجة النفايات الصلبة والمتضمن شركتين.

واعتمد المجلس تخصيص موقع لإقامة صالة أفراح بمنطقة تيماء قطعة (2) بالجهراء.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:افتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الجلسة الساعة 10.10 صباحا.

٭ الأمين العام: اعتراض وزير البلدية على عدد من قرارات المجلس البلدي.

٭ أسامة العتيبي: تم التنويه سابقا بشأن إبداء الاسباب عند الاعتراض بأن تكون مستندة إلى رأي قانوني خاصة أن المجلس البلدي ليس ملزما برأي الجهاز التنفيذي خاصة عندما يكون سبب الرفض مخالفته لرأي الجهاز التنفيذي ولذلك لابد من عدم الاستناد إلى تلك الأمور مستقبلا.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد وسكن عائلي للامام والمؤذن ومواقف سيارات بمنطقة العبدلي قطعة (3).

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ فهد الصانع: جهود كبيرة يقوم بها فريق طوارئ العاصمة في متابعة الاغذية الفاسدة.

٭ أحمد المنفوحي: نحن حريصون على سلامة الاغذية وان فريق الطوارئ في جميع المحافظات يقومون بدورهم الرقابي والشويخ هي المصدر لتوزيع الاغذية ولذلك يتم المتابعة وضبط المخازن المخالفة لضبطها قبل توزيعها وبخصوص المخزن المذكور في العاصمة تم اغلاقه وهناك لوائح نتبعها في عملية الإغلاق ولكن الإجراء الآخر تم تحويل الأمر الى النيابة العامة.

٭ مشعل الجويسري: جهود كبيرة يشكرون عليها فريق الطوارئ.

٭ منصور الخرينج: نشيد بجهود مدير عام البلدية ومدير الفرع وفريق الطوارئ بلدية العاصمة.

٭ الأمين العام: محضر اجتماع اللجنة الفنية منح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اختصاص توزيع القسائم التجارية.

٭ يوافق المجلس على التوصية.

الموافقة على تخصيص موقعين ضمن منطقة حولي والسالمية لصالح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وكالتالي:1- موقع بمنطقة حولي ضمن المركز الإداري والتجاري بمساحة 10.000م2 تقريبا ضمن المنطقة.

2- موقع بمنطقة السالمية ضمن المركز الإداري والتجاري بمساحة 4000م2 تقريبا شريطة:

1 - الالتزام بردود وزارات الخدمات المذكورة بالتقرير اعلاه والتنسيق معها بهذا الشأن.

2 - موافقة بقية وزارات الخدمات على اقتراح الموقعين اعلاه والتنسيق معهم بهذا الشأن.

3 - توفير مواقف سيارات ضمن وخارج حدود الموقعين تكفي للاستعمالات المقترحة.

4- تقديم اللائحة التنفيذية الخاصة بعمل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لبلدية الكويت.

5- تلتزم هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بمباشرة تنفيذ الأعمال خلال مدة 5 (خمس سنوات) من تاريخ صدور قرار المجلس البلدي وإلا اعتبر القرار لاغيا.

٭ الأمين العام: تخصيص كيبلات أرضية بعرض 5م جهد 11 ك.ف المقترح لتغذية مشروع تربية وتطوير الابل بمنطقة الجهراء جنوب الدائري السادس.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها.

٭ يوافق المجلس على التوصية التالية.

إلغاء قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف20 / 421 / 13 / 2002) الصادر بتاريخ 17/6/2002 والذي يقضي بالموافقة على ترسية مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها على شركة التقدم التكنولوجي.

إلغاء قرار المجلس البلدي رقم (م ب / ف 7 / 23 / 1 / 2006) الصادر بتاريخ 23/1/2006 والذي يقضي بالموافقة على ترسية مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها على شركة غرينلاند.

٭ الأمين العام: الموقع المخصص لإقامة مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها ومرافق الردم الصحي في منطقة كبد.

٭ يوافق المجلس على الطلب

.الموافقة على تقسيم موقع مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها ومرافق الردم الصحي المخصص بمساحة (1 كم2) جنوب محطة ارسال الإذاعة مقابل نادي سباق الهجن بمنطقة كبد والصادر بشأنه قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف10/169/8/2002) المتخذ بتاريخ 8/4/2002م بحيث يتم تقسيم الموقع الى موقعين منفصلين حسب المخطط المرفق كالتالي:الموقع (A):موقع مشروع معالجة نفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها بمساحة (500000م2).

الموقع (B):موقع ردم صحي ومرافقه بمساحة (500000م2).

شريطة الالتزام بالشروط والضوابط التي تضعها الهيئة العامة للبيئة.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو السابق احمد البغيلي بشأن إضافة نشاط تجارة عامة ومقاولات للائحة المباني في المناطق الحرفية.

٭ يوافق المجلس على رفض الاقتراح.

٭ الامين العام: طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لإقامة صالة افراح بمنطقة تيماء قطعة (2).

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة التربية تخصيص موقع لإنشاء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بالقطعة (8) بمنطقة الفروانية.

٭ يوافق المجلس على التوصية برفض الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع لإقامة مسجد ضمن منطقة جليب الشيوخ (الاستعمالات الحكومية).

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار كيبلات أرضية من مستشفى الفروانية وصولا لمدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: تعديل قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس على البلدي بشأن تخصيص موقع لفرع بلدية محافظة الفروانية.

٭ يوافق المجلس على التوصية التالية:أولا: تعديل قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/89/8/2013) الصادرة بتاريخ 10/9/2013 والخاص بتخصيص موقع لفرع بلدية محافظة الفروانية ضمن منطقة الاستعمالات الحكومية بالعارضية ليكون نصه كالآتي:الموافقة على تخصيص موقع لفرع بلدية محافظة الفروانية بمساحة (16891م2) وبأبعاد (133م×127م) ضمن منطقة الاستعمالات الحكومية بالعارضية شريطة الالتزام بما يلي:

٭ التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ والالتزام باشتراطاتها.

٭ تقديم الدراسة المرورية المطلوبة.

٭ توفير العدد الكافي لمواقف السيارات داخل حدود الموقع.

٭ تطبيق نظام الابنية الخضراء.

٭ تكون المواقف العامة

.ثانيا: تخصيص مواقف سيارات سطحية عامة بمساحة (5015م2) (59م×85م) في الجهة الشرقية لموقع فرع بلدية محافظة الفروانية المشار إليه أعلاه شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها قبل التنفيذ.

٭ الأمين العام: استقطاع زوايا رؤية من موقع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بمنطقة الرقعي.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: مشروع المخطط المحلي للمنطقة القريبة من المنطقة الاقليمية.

يوافق المجلس على التوصية التالية:أولا: الموافقة على اعتماد مواقع استعمالات الاراضي الواردة بالتوصيات المتخذة في مشروع المخطط المحلي للمنطقة الاقليمية الغربية الخامسة على ان يؤخذ بعين الاعتبار مخطط استعمالات الاراضي والنمو العمراني حتى العام 2030.

ثانيا: ان تقوم الادارة بالعمل على تفعيل تنفيذ تلك التوصيات والمشاريع المقترحة حسب الاجراءات والنظم المتبعة بهذا الشأن وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفق خططها.

ثالثا: تحديد المساحات والابعاد النهائية للمواقع بعد اخذ موافقة لجنة المرافق والخدمات وعلى الطبيعة على ان تقوم الادارة بتعديل الابعاد والمساحات حسب متطلبات التنظيم والمواقع على الطبيعة.

رابعا: تخصيص الموقع رقم RE2 للطاقة المتجددة المجاورة لموقع معهد الكويت للابحاث العلمية كامتداد لموقع الطاقة المتجددة المخصص سابقا لمعهد الكويت للابحاث العلمية.

خامسا: تعديل حدود موقع مزايين الابل المؤقت لتعارضه مع المواقع ضمن ممر السالمي الصناعي.

سادسا: نقل موقع مصنع تدوير النفايات الموافق عليه سابقا بموجب قرار المجلس البلدي رقم م ب/رو/323/13/2010 بتاريخ 20/9/2010 لتعارضه مع المنطقة الزراعية المقترحة الى الموقع المقترح ضمن المنطقة الصناعية جنوب طريق السالمي WRP وبنفس المساحة 1كم2 والغاء القرار السابق في هذا الشأن.

سابعا: نقل مواقع محجوزات البلدية والداخلية والعدل المخصص سابقا بموجب قرار المجلس البلدي رقم م ب/ل ج4/310/12/2010 المتخذ بتاريخ 28/6/2010 وغير المستغلة حاليا الى الموقع الدائم المقترح ضمن منطقة النعايم الصناعية الشرقية IN S8 وبمساحة 200.000م2 لوزارة العدل و200.000م2 لوزارة الداخلية و330.000م2 لبلدية الكويت وذلك لتأثرها بمدينة النعايم البيئية.

ثامنا: تخصيص الموقع المقترح جنوب طريق السالمي AF2 والبالغ مساحته 54كم لاستعمالات الثروة الحيوانية والداجنة مع التأكيد على قرارات المجلس البلدي السابقة بشأن نقل مزارع الدواجن المتأثرة بالموقع الاسكاني لمدينة سعد العبدالله لتكون ضمن الموقع AF2 والزام الجهات المعنية بتقديم المخططات التنظيمية التفصيلية للموقع للمجلس البلدي لاعتمادها.

تاسعا: تعديل مسار خطوط الكهرباء الهوائية.

٭ الأمين العام: المناطق الاقليمية ضمن المخطط الهيكلي للدولة.الموافقة على اعتماد المواقع واستعمالات الاراضي حسب دراسة خطة التنمية العمرانية للمنطقة الاقليمية الجنوبية (الاولى) والتي تشمل المواقع التالية:

- المنتزه الصحراوي

- منطقة حقل الطاقة الشمسية

- منطقة الرعي والتخييم

- مواقع المحميات الطبيعية

- الجزر البحرية المقترحة

- الخدمات والمرافق والبنية التحتية

- توسعة المنطقة الصناعية (المقررة) بمدينة صباح الاحمد

- محطة الطاقة الكهربائية.

وذلك على ان يتم تفويض الادارة بتحديد الابعاد والشكل النهائي لهذه المواقع على الطبيعة وفقا للمساحات المحددة بعد اخذ موافقة لجنة المرافق والخدمات.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو فهد اصانع بشأن اضافة انشطة تجارية جديدة تشمل تسلية اطفال والعابا وانترنت وتأجير ملاعب.

يوافق المجلس على الاقتراح.

٭ أحمد الفضالة: هناك احد الجسور في المنطقة الجنوبية (النويصيب) ثم الالتفاف مباشرة وهذا لا يجوز لأن التصميم والتنفيذ خطأ وقد بلغت بأنه ستقع حوادث عن هذا الجسر ولا بد من الاهتمام بأرواح الناس، وكان من الاولى وضع حلول لهذه المشكلة، واتمنى ان تهتم البلدية بذلك.

٭ محمد المعجل: نشكر البلدية والأشغال على الجسور والتي ساهمت في حل مشكلة مرورية كبيرة، كما انه تم وضع مطبات لمنع السرعة.

٭ الأمين العام: هناك شواغر في لجنة شؤون البيئة مطلوب عضو واحد. تمت تزكية د.منصور الخرينج الى لجنة شؤون البيئة، وتمت تزكية د.حسن كمال الى لجنة الاصلاح والتطوير.

رفعت الجلسة الساعة 11.51 ظهرا.