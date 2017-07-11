أحال وزير البلدية الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية، محمد الجبري، واقعة تثير شبهة جناية تزوير في محرر رسمي واستعماله في الغرض المزور إلى النائب العام بشأن الإفراج عن الكفالة رقم (600/08/926/10) بقيمة عشرة آلاف دينار كويتي .

وأكد الجبري أن الواقعة تتلخص في ما ورد في خطاب رئيس فريق جرد ومطابقة وحصر الكفالات في إدارة الشؤون المالية، بشأن الإفراج عن كفالة بكتاب يحمل شبهة تزوير رقم (16448) المؤرخ في 12/10/2016 ، مؤكداً في بلاغه بأنه تبين من تحقيقات الإدارة القانونية في التحقيق رقم 2016/337/ أن الواقعة تثير شبهة جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله في الغرض المزور من أجله والمؤثمة بالمواد 257 ، 259 ، 260 ، 276 من قانون الجزاء .

وأوضح الجبري أن المادة (9/1 ) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق التصرف والادعاء في الجنايات .