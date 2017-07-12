بداح العنزي

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أحال وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري واقعة تثير شبهة جناية تزوير في محرر رسمي واستعماله في الغرض المزور إلى النائب العام بشأن الافراج عن الكفالة رقم 600/08/926/10 بقيمة عشرة آلاف دينار .

وأكد الجبري أن الواقعة تتلخص فيما ورد في خطاب رئيس فريق جرد ومطابقة وحصر الكفالات في إدارة الشؤون المالية، بشأن الافراج عن كفالة بكتاب يحمل شبهة تزوير رقم 16448 المؤرخ في 12/10/2016، مؤكدا في بلاغه أنه تبين من تحقيقات الإدارة القانونية في التحقيق رقم 2016/337 أن الواقعة تثير شبهة جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله في الغرض المزور من أجله والمؤثمة بالمواد 257، 259، 260، 276 من قانون الجزاء.