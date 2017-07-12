بداح العنزي

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قدم العضو محمد المعجل اقتراحا بعدم تطبيق القانون الخاص باستقطاع مساحات من المشاريع على الشريط الساحلي التي تجاوزت 10000م2.

وقال المعجل في اقتراحه: بناء على ما جاء في المادة 135/2016 بشأن إحالة المشاريع الى الشريط الساحلي الذي حدد عشرة آلاف متر.

فلهذا اقترح انه من يحمل وثيقة شرعية عشرة آلاف متر وما فوق وتستقطع الدولة منه 10% بعد الاعفاء ثلاثة آلاف متر بدون مقابل نرجو عدم تطبيق القانون عليه حيث ان وثيقته الشرعية اكثر من عشرة آلاف متر وما استقطع منه لا يحرم من حصوله على الترخيص حيث ان ما آلت إليه الدولة بدون مقابل ووثيقته الشرعية عشرة آلاف وما فوق على أن يطبق على جميع المواطنين.

كما قدم الاقتراح التالي: بما أن عاصمة الكويت داخل المدينة لم يتم ترقيم مبانيها وشوارعها حتى يسهل الاستدلال على المباني على العناوين حسب الأرقام وهذا معمول به في جميع بلدان العالم وذلك لسهولة الاستدلال على العنوان حسب ما هو مدون على الشارع والمبنى حيث ان المكاتب تعاني من عدم الاستدلال على العناوين.

أرجو الموافقة على ترقيم جميع المباني والشوارع في العاصمة.