بداح العنزي

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تبحث لجـنـة حـولي خـلال اجتماعها اليوم برئاسة يوسف الغريب الدراسة المرورية لمنطقة حولي.

ويتضمن جدول الاعمال التالي: الادارة المرورية لمنطقة حولي، طلب شركة نفـط الكويت تخصيص مسـار بعرض 25م لربط مسار انابيب مياه قائمة والتابعة لها مع محطة معالجة المياه بمنطقة الصليبية، طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع بمساحة 300م2 لإقامة نشاط بنك ضمن مركز ضاحية حطين ـ قطعة 4، طلب وزارة الكهرباء والماء استقطاع مساحة 3000م2 لإنشاء محطة تحويل رئيسية بأبعاد 50 × 60م من موقع المدرسة التابع لوزارة التربية بمنطقة الرميثية قطعة 10، الشكوى المقدمة من اهالي منطقة بيان شأن زحزحة المحول رقم 6 غير القائم بمنطقة بيان قطعة 2 بجانب مسجد عبدالوهاب العيسى الى موقع آخر، طلب اهالي منطقة عبدالله المبارك قطعة 8 و9 تبديل موقع الحديقة العامة الواقعة بمنطقة عبدالله المبارك قطعة 8 الى مواقف سيارات، اقتراح بشأن تخصيص موقع مواقف السيارات بمنطقة الجابرية قطعة 5 بجانب فرع جمعية الجابرية التعاونية، طلب بيت التمويل الكويتي تحويل القسيمة رقم 2 من القطعة 2018 بمنطقة حولي المطلة على شارع ابن خلدون لاستعمال تجاري، الاقتراح بشأن نقل محطة تعبئة المياه العذبة بمنطقة الجابرية على موقع آخر.