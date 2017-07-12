بداح العنزي

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أوضح رئيس لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي أسامة العتيبي انه وتوضيحا لما تم تداوله في الآونة الأخيرة في شأن نقعة الشملان، أن اللجنة لم تتخذ أي قرارات في هذا الشأن خلال اجتماعها الأخير، وحقيقة الأمر أنه قد تم استعراض موضوع المسنات والنقع البحرية بشكل عام كأحد بنود جدول الأعمال.

وأضاف العتيبي: أوضحت مؤسسة الموانئ ووفق منظورها إلى ضرورة نقل جميع قوارب الصيد من النقعة الى منطقة المنقف كموقع بديل مقترح حتى تظل نقعة الشملان خالية من أي معوقات مخلة بجمال منظرها كصديقة للبيئة مع الاحتفاظ بموقعها ومسماها الحالي كتراث تاريخي يجب الحفاظ عليه.