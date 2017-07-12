كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل النوبة ب التابعة لقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة في تنفيذ الحملات الميدانية على الجمعيات والمحلات للتأكد من مدى التزام أصحابها بلوائح البلدية، مشيرة إلى ان الحملات أسفرت عن تحرير 32 مخالفة.

وأكد رئيس قسم إزالة المخالفات بالعاصمة م.عبدالله جابر أن مفتشي النوبة ب قاموا بتحرير 32 مخالفة اشتملت على 6 مخالفات أغذية تمثلت في تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة و(26) مخالفات إعلانات تمثلت في عدم تجديد الترخيص، وعدم وضع الترخيص في مكان بارز، مؤكدا أن المفتشين قاموا بإزالة تعد على املاك الدولة من قبل إحدى الجمعيات التعاونية بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بناء على شكوى بمواقع التواصل الاجتماعي وهي عبارة عن ساحة بجوار محول الكهرباء كنت تستغلها لفرز المواد الغذائية التالفة.

وأشار الى أن المفتشين قاموا بتوجيه إنذار لعقار بمنطقة بنيد القار لمخالفته أنظمة البناء باستحداث غرف كيربي بحوش العقار واستغلاله لسكن عمال.