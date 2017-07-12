كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال حملة صحتك_أمانة والتي أسفرت عن إتلاف 3 اطنان و571 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 443 محضر مخالفة.

وقال رئيس فريق الطوارئ ناصر الهاجري ان الفريق قام برفع 3093 إعلانا مختلف الأحجام، إلى جانب توجيه 48 إنذار تعد على أملاك الدولة، إضافة الى مصادرة وإتلاف 3 اطنان و571 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و5 مخالفات تداول مواد غذائية تالفة وضارة بصحة الإنسان وتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها.