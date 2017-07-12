تبحث لجنة مبارك الكبير خلال اجتماعها اليوم برئاسة عادل الميع طلب وزارة الاشغال العامة تخصيص مسار لخط الصرف الصحي شمال صبحان، ويتضمن جدول الأعمال التالي:
٭ طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص محطة تحويل ثانوية «12.5×16.5» متر بمنطقة ابوفطيرة قطعة رقم 3.
٭ طلب بشأن تخصيص موقع بديل لمحطة تعبئة المياه الكائنة بالمنطقة الديبلوماسية - غرب مشرف - قطعة «7 ب» لتصبح بمنطقة غرب ابوفطيرة.
٭ طلب وزارة التربية الموافقة على بناء مدرسة خاصة اجنبية (جميع المراحل) بمنطقة صباح السالم بالقطعة 3.
٭ طلب ازاحة موقع محول الكهرباء بمنطقة الفنيطيس قطعة 7.