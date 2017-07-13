إعداد: بداح العنزي

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أجلت لجنة حولي خلال اجتماعها امس برئاسة يوسف الغريب بحث الدراسة المرورية لمنطقة حولي.



وقال رئيس اللجنة إنه تمت الموافقة على الطلبات التالية: طلب شركة نفط الكويت تخصيص مسار بعرض 25م لربط مسار أنابيب مياه قائمة والتابعة لها مع محطة معالجة المياه بمنطقة الصليبية، طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع بمساحة 300 م2 لاقامة نشاط بنك ضمن مركز ضاحية حطين قطعة 4، طلب وزارة الكهرباء والماء استقطاع مساحة 3000م2 لإنشاء محطة تحويل رئيسية من موقع المدرسة التابع لوزارة التربية بمنطقة الرميثية قطعة 10، اقتراح العضو السابق عبدالله الكندري بشأن تخصيص موقع مواقف سيارات بمنطقة الجابرية قطعة 5 بجانب فرع الجمعية.

واضاف أنه تمت احالة طلب اهالي منطقة عبدالله المبارك القطعتين 8 و9 بشأن تبديل موقع الحديقة العامة بالمنطقة الى مواقف سيارات إلى الإدارة.

وبين الغريب أن اللجنة رفضت اقتراحا بشأن نقل محطة تعبئة المياه العذبة بالجابرية الى موقع آخر.